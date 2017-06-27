ЦТАК: политика Трампа является "нацизмом XXI века"

ПХЕНЬЯН, 27 июня. /ТАСС/. КНДР считает провозглашенную президентом США Дональдом Трампом политику "Америка превыше всего" "нацизмом XXI века". Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник информационным агентством ЦТАК.

Как отмечается, такая реакционная идеология, содействующая распространению агрессии и шовинизма, "открывает путь для подрыва независимости, нарушения права на существование и развитие других стран в интересах США".

По свидетельству ЦТАК, администрация Трампа оказывает на КНДР "беспрецедентное давление, используя шантаж и экономические санкции". При этом в санкционные списки "попало не только топливо, но и медицинские препараты и оборудование". Информагентство сравнило "такие антигуманные и бесчеловечные действия Вашингтона с блокадой Ленинграда во времена Гитлера".

Пхеньян призвал все страны и нации "развернуть борьбу с американским гегемонизмом, которому суждено обанкротиться под воздействием объединенных усилий и справедливости". По убеждению ЦТАК, "необходимо смести с лица земли идеологию и силы, подрывающие глобальный мир и безопасность, угрожающие существованию человечества".

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий. Однако в США эту инициативу Северной Кореи игнорируют. В результате, как подчеркивают в КНДР, у Пхеньяна не остается иного выбора, кроме как укреплять национальные ядерные силы сдерживания.