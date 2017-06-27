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Канада начала очередные военные учения в Арктике

Международная панорама
27 июня, 11:36 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Учения ВС Канады под названием "Нунакпут-2017" продлятся до 18 июля

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ОТТАВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Вооруженные силы Канады начали маневры в канадском арктическом регионе Северо-Западные территории. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны этой страны, которое поступило в представительство ТАСС.

Учения под названием "Нунакпут-2017" (Nunakput-2017) завершатся 18 июля текущего года. В коммюнике минобороны отмечается, что "в них будут задействованы сотрудники других государственных ведомств и агентств", в том числе национальной полиции, Береговой охраны Канады и Министерства рыболовства и океанов.

Учения будут проводиться в районе Большого Невольничьего озера, рек Маккензи, Хей и Наханни. "В ходе "Нунакпут-2017" будет отрабатываться патрулирование береговой линии и акватории, будут проводиться занятия по выживанию, подготовке, оценке и реагированию на стихийные бедствия (в арктических условиях)", - сообщили в ведомстве. - Вооруженные силы Канады регулярно проводят операции и учения на Севере для поддержания суверенитета страны и видимого присутствия в этом регионе". В минобороны добавили, что в маневрах примут участие около 140 человек.

В марте Вооруженные силы Канады при участии военных из США и Польши также проводили маневры по отработке действий в арктических условиях. Учения под кодовым названием Northern Sojourn-2017 ("Северная побывка-2017") проходили в северной части восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. С канадской стороны в них были задействованы более 300 военнослужащих - это солдаты и офицеры из регулярных частей, а также резервисты. Количество участников из США и Польши не сообщалось.

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