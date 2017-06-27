ПАСЕ приняла резолюцию, которая может привести к отстранению Педро Аграмунта

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ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии в Страсбурге приняли резолюцию о принципе ответственности ее членов. Об этом свидетельствует прямая трансляция с заседаний сессии.
Документ направлен на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности, что в ближайшее время может привести к отставке главы ПАСЕ Педро Аграмунта.
Резолюция была принята в рамках обсуждения доклада "Признание и реализация принципа ответственности в Парламентской ассамблее". Он был был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. Появление этого документа связано с тем, что в марте этого года глава ПАСЕ Педро Аграмунт совершил поездку в Сирию, что вызвало сильную критику в его адрес как внутри этой структуры, так и со стороны Европейского парламента. Однако требования о немедленной отставке политика натолкнулись на то, что регламент ПАСЕ не предполагает механизмов отставки с выборных должностей.
Теперь резолюция устанавливает "процедуру введения в действие принципа институциональной подотчетности тех лиц, которые занимают выборные должности, и освобождения их от занимаемых постов в ходе действия их мандата".
Текст одной из поправок к регламенту гласит: "Парламентская ассамблея располагает правом прекратить исполнение обязанностей председателем ПАСЕ или кем-то из его заместителей по причине отсутствия доверия, либо же потому, что он более не отвечает требованиям, необходимым для выполнения его функций. Либо же это может быть сделано потому, что он совершил серьезную ошибку, грубо нарушив, однократно или многократно, положения этических правил членов ПАСЕ".