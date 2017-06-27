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Меркель сняла запрет для фракции ХДС голосовать по вопросу легализации однополых браков

Международная панорама
27 июня, 18:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

Канцлер заявила на заседании фракции, что каждый депутат может свободно принимать решение по вопросу легализации однополых браков и что это "вопрос совести" для каждого парламентария

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отменить негласный запрет для депутатов фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге голосовать по вопросу легализации однополых браков. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его данным, председатель ХДС заявила на заседании фракции, что каждый депутат может свободно принимать решение по вопросу легализации однополых браков и что это "вопрос совести" для каждого парламентария. В течение многих лет консерваторы в Бундестаге выступали категорически против узаконивания "браков для всех". Ранее об аналогичном решении заявили и в Христианско-социальном союзе, с которым ХДС образует единый блок.

Лидер социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц во вторник подчеркнул, что его партия намерена добиться голосования по вопросу разрешения однополых браков еще до сентябрьских выборов в Бундестаг.

Как сообщили DPA источники во фракции ХДС, вопрос легализации однополых браков может быть вынесен на голосование Бундестага уже 30 июня.

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