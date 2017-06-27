Глава СНБО Украины заявил о "российском следе" в компьютерной атаке

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов усмотрел в атаке компьютерного вируса, поразившего во вторник госучреждения, банковский сектор и объекты инфраструктуры страны, "российский след".

"Уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе", - сказал Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы СНБО, все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и "были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа)", не пострадали от атаки вируса. В связи с этим Турчинов заявил о необходимости всем госучреждениям и банкам войти в защищенный узел интернет-доступа.

Компьютерный вирус во вторник массово атаковал сайты и компьютерные системы украинских компаний и учреждений. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных предприятий, а также СМИ. По сообщениям некоторых компаний, речь идет о вирусе-вымогателе, известном под названием Petya. A.

Вирус атаковал во вторник также нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России. Масштабная атака на украинские и российские ресурсы была зафиксирована в районе 14:00 мск. По предварительным данным Group-IB, пострадали информационные системы около 80 организаций в двух странах.

Гендиректор ГК InfoWatch Наталья Касперская пояснила ТАСС, что сам вирус-шифровальщик появился более года назад. Он распространяется в основном через фишинговые сообщения. Новая версия вируса, появившаяся 18 июня этого года, имеет поддельную цифровую подпись Microsoft, сообщил руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю.