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Оливер Стоун осудил ужесточение политики США в отношении Кубы

Международная панорама
27 июня, 19:11 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 27, июня. /ТАСС

16 июня президент США Дональд Трамп объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной

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ГАВАНА, 27 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун осудил решение президента США Дональда Трампа ужесточить политику в отношении Кубы. Об этом сообщило во вторник агентство Prensa Latina.

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Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы

16 июня Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Кубинское правительство резко осудило решение Трампа, подчеркнув, что оно является "откатом в американо- кубинских отношениях".

Как отмечает Prensa Latina, Стоун поставил подпись под письмом, направленным Союзом писателей и художников Кубы "друзьям кубинской культуры" в США. В этом послании кубинская организация называет речь, произнесенную Трампом в Майами, "устаревшей, полной лицемерия и стереотипов и направленной на аудиторию, которая не представляет собой большинство кубинской эмиграции".

"Мы стремимся продолжать совместную работу с целью установить в сфере культуры плодотворные отношения, основанные на равенстве и способствующие взаимному духовному обогащению обеих стран", - говорится в послании Союза писателей и художников Кубы. К настоящему времени письмо подписали уже более 2 тыс. деятелей культуры из 45 стран.

Оливер Стоун является обладателем трех премий "Оскар" и пяти "Золотых глобусов". Недавно на американском кабельном канале "Шоутайм" (Showtime) демонстрировался его четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с президентом России.

В начале 2000-х годов американский режиссер создал киноленты "Команданте" (Comandante, 2003) и "В поисках Фиделя" (Looking for Fidel, 2004), рассказывающие о лидере кубинской революции Фиделе Кастро. В последний раз Стоун приезжал на Кубу в декабре прошлого года на Международный фестиваль нового латиноамериканского кино, где он представил свой фильм "Сноуден" (Snowden, 2016) об информаторе Эдварде Сноудене, который раскрыл миру секреты деятельности американских спецслужб.

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