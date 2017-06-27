Адвокат: тюремные власти США затягивают дисциплинарное разбирательство в отношении Бута

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дисциплинарное разбирательство, начатое в отношении Виктора Бута за разговор по телефону с журналистом российского телеканала RT, затягивается. Сроки принятия решения пока не известны, сообщил ТАСС во вторник адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Упомянутый разговор по телефону с целью взять интервью был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион (штат Иллинойс) и состоялся 5 мая. Как пояснял адвокат, сотрудница RT, связывавшаяся по телефону с Бутом, в ходе беседы передала трубку своему коллеге, не внесенному в список лиц, которым американские власти разрешили контактировать с заключенным россиянином. В Мэрион это приравнивается к дисциплинарному нарушению, за которое Бута могут наказать увеличением срока заключения или переводом на режим содержания в изоляторе.

"Пока развития нет. Ожидалось, что решение будет принято еще на прошлой неделе, но с дисциплинарным разбирательством затягивают, поэтому четкой информации на этот счет пока нет", - сказал Тарасов. "Я запрашивал тюрьму на прошлой неделе, но пока не известно, когда будет принято решение по дисциплинарным санкциям", - добавил он.

Ждут, пока накопятся дела

Адвокат пояснил, что затягивание разбирательства может быть обусловлено особенностями графика работы дисциплинарных офицеров. "Это должностное лицо [из федерального Бюро тюрем США] необязательно работает именно в этой тюрьме [Мэрион]. Например, в ходе предыдущего дисциплинарного разбирательства, когда Виктора заподозрили в изготовлении спиртного напитка, дисциплинарный офицер приезжал из другого места. Такие офицеры появляются периодически, раз в несколько месяцев посещая тюрьму и проводя все необходимые разбирательства", - уточнил Тарасов.

По его словам, как правило, дисциплинарные офицеры не торопятся и приезжают в определенную тюрьму, когда "накопится сразу несколько дел". Тарасов допустил, что дело россиянина, которое находится "на начальной стадии рассмотрения, поручено сотруднику не центрального аппарата Бюро тюрем, а местного подразделения в штате Иллинойс или Миссури".

"Поэтому когда от Виктора поступила информация, что дисциплинарное решение последует скоро [на прошлой неделе], то я был несколько удивлен. Но в итоге ожидания не оправдались", - резюмировал Тарасов.

"Мы держим руку на пульсе", - заверил адвокат россиянина.

Прошлое разбирательство

Как передавал ТАСС, в октябре 2015 года Бута поместили в полную изоляцию на 90 дней и добавили 40 дней к общему сроку лишения свободы якобы за изготовление алкогольных напитков в тюрьме города Мэрион. Россиянин ввиду заботы о своем здоровье вырастил у себя в одиночной камере чайный гриб. Этот симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий превращается в кисло-сладкий, слегка газированный напиток, который называют "чайный квас" в РФ, "комбутя" в Японии или "комбуча" в США.

Со слов Бута, в течение месяцев этот напиток пробовали и нахваливали не только другие заключенные спецблока, но и надзиратели. Однажды пришел дисциплинарный офицер, принес какой-то прибор, направил его на "комбуча" и заявил, что в чайном грибе содержится определенная доля алкоголя. Было инициировано дисциплинарное разбирательство, в ходе которых Виктор был признан виновным в изготовлении спиртных напитков на территории тюрьмы. Он был лишен права общения с внешним миром на 90 дней, а также ему добавили 40 дней лишения свободы к тюремному сроку.

"На стадии первичного разбирательства адвокат человеку не предусмотрен. Встречи дисциплинарного офицера с заключенным проводятся без адвоката, который вступает в дело на стадии обжалования", - уточнил Тарасов.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.