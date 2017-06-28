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Житель США приговорен к пожизненному заключению за попытку совершить теракт от имени ИГ

Международная панорама
28 июня, 0:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

Как выяснило следствие, 21-летний Джастин Салливан планировал устроить вооруженные нападения в штатах Северная Каролина и Вирджиния

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Житель американского штата Северная Каролина Джастин Салливан приговорен к пожизненному заключению по обвинению в попытке оказания материальной поддержки экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и намерении совершить теракт от ее имени. Соответствующее сообщение распространил во вторник Минюст США.

"Салливан планировал массовое убийство невинных людей, намереваясь совершить атаку, которая должна была повлечь максимальное число жертв", - отметила прокурор Западного округа Северной Каролины Джилл Уэстморленд Роуз.

21-летний Салливан ранее признал в суде вину в том, что он намеревался совершить акт терроризма от имени ИГ, устроив вооруженные нападения в штатах Северная Каролина и Вирджиния. Кроме того, подсудимый признал факт "частых и прямых контактов" с одним из членов ИГ в Сирии, который просил Салливана сделать видеозапись его планировавшихся атак.

Как выяснило следствие, Салливан, проживавший в городе Моргантон (штат Северная Каролина), начал склоняться к экстремистской деятельности в 2014 году. Американец в декабре того года, украв оружие у отца, убил своего 74-летнего соседа, чтобы завладеть его деньгами для покупки автоматической винтовки и боеприпасов. Всего, как утверждает сторона обвинения, Салливан планировал застрелить около 1 тыс. человек.

Салливан был арестован в июне 2015 года. До этого долгое время с ним вели работу агенты Федерального бюро расследований под прикрытием. Одному из них он, в частности, обещал заплатить за убийство своих родителей, так как те якобы могли помешать его планам.

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