Британский журналист: CNN опустилась до халтуры, раскручивая тему Трампа и России

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американская телекомпания СNN схалтурила и сознательно пренебрегла правилами журналистики ради высоких рейтингов, опубликовав статью, в которой приводились утверждения о начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов. Такое мнение высказал во вторник известный британский тележурналист Пирс Морган, который работает редактором сайта газеты Daily Mail и ведет телепередачу Good Morning Britain ("Доброе утро, Великобритания").

Он в видеоролике, размещенном ресурсом TMZ, назвал "огромным конфузом для СNN" скандальную публикацию, которая повлекла за собой увольнение трех сотрудников телекомпании и удаление самой статьи. Морган напомнил, что сам работал на СNN в 2011-2014 годах, и отметил, что для него "не стало сюрпризом то, что телекомпания столкнулась с неприятностями из-за темы сговора Трампа с Россией".

"Они [СNN], с моей точки зрения, дошли до исступления, твердя, что Трамп виновен в сговоре с Россией и что доказательства этому - вопрос лишь времени. В этом ничего удивительного нет, так как у них высокие рейтинги, которые являются эквивалентом крупных доходов. СNN, как MSNBC, шоу Стивена Колберта и многие подобные медиаорганизации, считает, что постоянная ругань в адрес Трампа позитивно отражается на рейтингах", - пояснил британский журналист.

"Я считаю, что они таким образом допускают халтуру", - резюмировал Морган, обратив внимание на то, что упомянутая публикация "была основана на данных единственного анонимного источника и содержала информационную бомбу, оказавшуюся неправдой". "Я считаю, что подобное пренебрежение правилами происходит, когда кто-то слишком хочет печатать только то, что укладывается в избранный шаблон. Такой подход опасен для СNN", - подытожил британский тележурналист.

Ранее три сотрудника СNN уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые фонд просил скорректировать. Корректив не последовало, но вскоре после этого СNN удалила статью по причине ее несоответствия "редакционным стандартам" и принесла извинения американскому финансисту. В воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией.