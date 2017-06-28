Госдеп США вновь посоветовал американцам не посещать Донбасс и Крым

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США во вторник опубликовал очередное предупреждение об опасности совершения поездок на территорию Донбасса и полуостров Крым.

"Госдепартамент советует гражданам США избегать любых поездок в Крым, а также в восточные районы Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте. В нем указывается, что территории этих регионов "по-прежнему контролируются сепаратистами, которые поддерживаются Россией", там происходят боестолкновения, в которых погибли уже более девяти тыс. человек. "Соглашение о прекращении огня по сути обозначило линию между территориями, контролируемыми украинским правительством и удерживаемыми сепаратистами", - говорится в тексте. Отмечается, что в этих районах есть заминированные участки.

В документе Госдепартамента не уточняется, в чем заключается опасность поездок в Крым. В ведомстве лишь напомнили, что ранее Федеральное авиационное управление ограничило полеты американских гражданских самолетов в районах, за которые отвечают диспетчеры международных аэропортов Симферополя и Днепра (бывший Днепропетровск).

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовало 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.