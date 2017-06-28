Экс-кандидат в вице-президенты США обвинила NYT в клевете

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший кандидат в вице-президенты США от партии республиканцев Сара Пэйлин во вторник подала иск в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк против американской газеты The New York Times (NYT). Как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из электронной системы суда, одно из наиболее авторитетных в США изданий обвиняется в клевете.

Спорная статья

Поводом для подачи иска стала редакционная статья, опубликованная на страницах The New York Times 15 июня. В материале шла речь об имевшей место 14 июня стрельбе в штате Вирджиния, при которой был ранен заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалиса. При этом, в материале проводилась параллель между этим случаем и инцидентом в январе 2011 года, когда в штате Аризона страдавший от психических расстройств местный житель устроил стрельбу и тяжело ранил члена Конгресса США демократа Габриэль Гиффордс.

Из статьи следовало, будто бы частичную ответственность за произошедшее в Аризоне могла нести Пэйлин, которая в то время активно участвовала в межпартийной борьбе и агитации. В публикации NYT отмечалось, что незадолго до стрельбы в январе 2011 года политический комитет, связанный с Пэйлин, опубликовала изображение Гиффордс и некоторых других политиков-демократов под прицелом.

Позже издание внесло в материал правку, подчеркнув, что, в действительности, под прицелом были изображены не конкретные лица, а избирательные округа, где республиканцы рассчитывали победить демократов на выборах. The New York Times также признала, что никакой связи между публикацией комитета и стрельбой, при которой пострадала Гиффордс, установлено не было.

Газета готова защищаться

В поданном Пэйлин иске утверждается, что издание якобы целенаправленно ее оклеветало, "опубликовав заведомо ложные заявления, из которых следовало, что она несет ответственность за то, что подстрекала к стрельбе" в 2011 году. В документе подчеркивается, что The New York Times "нарушила закон и собственные правила". Пэйлин добивается, чтобы газета выплатила ей компенсацию, размер которой должен установить суд присяжных.

Вице-президент NYT по связям с общественность Даниэль Роудс сообщила в электронном письме в ответ на запрос ТАСС, что издание готово защищать себя в суде. "Мы не ознакомились с иском, но будем энергично защищаться от любых исков", - написала она.

Пэйлин занимала пост губернатора штата Аляска в 2006-2009 годах. В 2008 году сенатор Джон Маккейн, выдвинутый в кандидаты Республиканской партии на пост президента США, выбрал ее кандидатом в вице-президенты. Президентскую гонку тогда выиграл демократ Барак Обама.

Пэйлин стала одной из первых известных представителей Республиканской партии, высказавшейся в поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года. Она участвовала в его предвыборной кампании, СМИ также сообщали, что она может войти в его администрацию.

Стрельба в Вирджинии

14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. В результате пострадали несколько человек, в том числе Скалис. Он был тяжело ранен, однако к настоящему времени его состояние улучшилось.

Как выяснилось позже, Ходжкинсон был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.