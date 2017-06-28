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Опрос: блок Меркель увеличил отрыв от СДПГ перед выборами в Бундестаг

Международная панорама
28 июня, 11:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, июня. /ТАСС

По данным социологов, если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, консерваторы блока Меркель получили бы около 40% голосов, при этом рейтинг СДПГ остался на отметке 23%

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БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Консервативный блок во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжает наращивать свое преимущество перед ключевым оппонентом на выборах в Бундестаг - Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, который провел социологический институт Forsa по заказу журнала Stern и телеканала RTL.

Таким образом социал-демократам не удалось переломить тенденцию даже после проведенного в воскресенье партийного съезда, на котором была представлена предвыборная программа.

По данным социологов, если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, консерваторы блока Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получили бы около 40% голосов. Это на 1 процентный пункт больше, чем неделей ранее. При этом рейтинг СДПГ не изменился и остался на отметке 23%, а разрыв между конкурентами вырос до 17 процентных пунктов.

За Левую партию и "зеленых" готовы проголосовать по 9% опрошенных, за Свободную демократическую партию, которая рассматривается в качестве одного из потенциальных младших партнеров ХДС/ХСС по будущей коалиции, - 7%. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", по результатам опроса, также пользуется поддержкой 7% избирателей.

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство, пройдут 24 сентября. В настоящее время в Германии правит коалиция ХДС/ХСС и социал- демократов во главе с Меркель. Для нее это уже третий срок на посту главы кабинета.

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