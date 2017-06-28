СМИ: Турция ликвидировала семерых членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 28 июня. /ТАСС/. Турция нанесла в среду авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, турецкая авиация в ходе операции в районе Авашин-Басьян ликвидировала семь членов этой организации. Как заявили в ВС Турции, они готовили вооруженное нападение на военные объекты.

Ночью со вторника на среду турецкая артиллерия открыла ответный огонь по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) в районе городов Африн и Азаз на севере Сирии. Как отмечает Milliyet, курды обстреляли турецких военных из крупнокалиберных пулеметов турецких военных.