Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в Ливии

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Совету Безопасности ООН следует зафиксировать в документах действия Катара, который оказывает разноплановую поддержку террористическим группировкам, действующим на территории Ливии. Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении египетского МИД по поводу заседания Комитета СБ ООН по противодействию террору.

В документе отмечается, что "терроризм представляет главную угрозу стабильности Ливии, который распространяется из этой страны в соседние государства и по всему региону". "Опасность экстремизма в Ливии возрастает, особенно после призыва главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади к боевикам, которые намереваются присоединиться к ИГ, направляться именно в Ливию, а не в Сирию или Ирак", - отмечается в заявлении. Также указывается, что экстремисты в Ливии получают поддержку "конкретно от Катара и других стран региона".

В этой связи Египет заявил, что Совету Безопасности и профильным комитетам ООН "необходимо определить и зафиксировать в документах, повторяющиеся нарушения со стороны отдельных стран, в особенности Катара". Также указывается на обязательность "принятия мер для стабилизации ситуации в Ливии", в том числе на необходимость "добиться политического примирения на национальном уровне, повысить эффективность деятельности миссии ОНО в Ливии и координацию комитетов ООН, наблюдающих за ситуацией в Ливии". Египет также выступил за снятие эмбарго на поставки вооружений Ливийской национальной армии, которая является главной силой, противостоящей террору в этой стране".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.