Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каир призвал СБ ООН зафиксировать в документах поддержку Катаром боевиков в Ливии

Международная панорама
28 июня, 14:59 UTC+3 КАИР КАИР 28, июня. /ТАСС

В заявлении египетского МИД говорится, что экстремисты в Ливии получают поддержку "конкретно от Катара и других стран региона"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Chris Hondros/Getty Images

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Совету Безопасности ООН следует зафиксировать в документах действия Катара, который оказывает разноплановую поддержку террористическим группировкам, действующим на территории Ливии. Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении египетского МИД по поводу заседания Комитета СБ ООН по противодействию террору.

В документе отмечается, что "терроризм представляет главную угрозу стабильности Ливии, который распространяется из этой страны в соседние государства и по всему региону". "Опасность экстремизма в Ливии возрастает, особенно после призыва главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади к боевикам, которые намереваются присоединиться к ИГ, направляться именно в Ливию, а не в Сирию или Ирак", - отмечается в заявлении. Также указывается, что экстремисты в Ливии получают поддержку "конкретно от Катара и других стран региона".

В этой связи Египет заявил, что Совету Безопасности и профильным комитетам ООН "необходимо определить и зафиксировать в документах, повторяющиеся нарушения со стороны отдельных стран, в особенности Катара". Также указывается на обязательность "принятия мер для стабилизации ситуации в Ливии", в том числе на необходимость "добиться политического примирения на национальном уровне, повысить эффективность деятельности миссии ОНО в Ливии и координацию комитетов ООН, наблюдающих за ситуацией в Ливии". Египет также выступил за снятие эмбарго на поставки вооружений Ливийской национальной армии, которая является главной силой, противостоящей террору в этой стране".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара Ливия: исламисты против армии
Страны
Ливия Катар Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
2
Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории
3
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
4
Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
7
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
Темы дня
Загрузка...
Реклама