Вьетнам придает большое значение активизации сотрудничества с РФ

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вьетнам придает большое значение активизации сотрудничества с Россией на основе традиционно дружественных отношений. Об этом в среду заявил президент этой азиатской республики Чан Дай Куанг на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Я очень рад снова встретиться с Вами, Валентина Ивановна, после вашего визита во Вьетнам в феврале этого года, - сказал он. - Мы высоко оцениваем итоги этого визита и ваши усилия по активизации нашего диалога".
"Я хотел бы подтвердить, что во Вьетнаме придают большое значение активизации всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран на основе традиционно дружественных отношений, - подчеркнул президент Вьетнама. - Мы уделяем большое внимание эффективному сотрудничеству наших стран во всех сферах".
"Доволен тем, что между нашими странами существуют особо доверительные отношения, - указал он. - И то, что мы регулярно обмениваемся делегациями, создает сильный стимул для того, чтобы усиливать наше сотрудничество".
Чан Дай Куанг прибыл в среду в Москву с первым официальным визитом в РФ в качестве президента Вьетнама. 29 июня состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Лидер Вьетнама также добавил, что президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре.
"Высоко оцениваем тот факт, что президент Путин подтвердил свое участие в саммите АТЭС в конце этого года, который пройдет у нас во Вьетнаме, - сказал глава республики. - Он будет посещать Вьетнам с официальным визитом".