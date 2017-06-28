Глава МИД ФРГ: Берлин хочет открыть новые главы в отношениях с Москвой

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Берлин хочет открыть новые главы в отношениях с Москвой. Об этом заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на конференции городов-партнеров двух стран.

"Особенность наших отношений в том, что нам надо оценивать их высоко, - сказал он. - Это сокровище в наших руках. Наша ответственность в том, чтобы ухаживать за ним и не потерять его". "Мы хотим открыть новые позитивные главы в наших отношениях", - подчеркнул глава МИД.

Габриэль особо отметил "важность региональных связей". "Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии, но связи регионов очень важны, - сказал он. - Нам не надо в эти времена отказываться от гражданско-общественных связей. Только через диалог может возрастать доверие. [С] открытостью и взаимопониманием мы можем продвигаться вперед".

Габриэль отметил, что двум странам важно обсудить Сирию и Украину и найти пути выхода из продолжающихся там конфликтов.

"На переговорах с министром Лавровым мы обсудим Украину и Сирию, так как я твердо уверен, что нам необходимо найти способы урегулирования конфликтов в этих странах, используя огромный потенциал сотрудничества России и Германии в данных вопросах", - сказал он. При этом Габриэль заявил, что Берлин приветствует работу по Сирии в Астане, и назвал российскую позицию конструктивной.

По словам главы МИД ФРГ, в Берлине пока не знают, когда может состояться встреча в нормандском формате. Он также заявил, что Берлин приветствует возможную встречу Путина и Трампа в Гамбурге.