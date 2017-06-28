Глава МИД ФРГ: Берлин хочет открыть новые главы в отношениях с Москвой

Гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 28 июня, 19:56
Гинер: футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал"Спорт 28 июня, 19:42
Гинер: ЦСКА легче заменить главного тренера, чем состав командыСпорт 28 июня, 19:37
Андрей Свечников выбран под первым номером на драфте Канадской хоккейной лигиСпорт 28 июня, 19:30
Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футболаСпорт 28 июня, 19:29
Путин констатировал активизацию работы иностранных спецслужб против РФ и ее союзниковПолитика 28 июня, 19:28
Мосты в Петербурге в честь финала Кубка конфедераций разведут под гимн "Зенита"Спорт 28 июня, 19:23
Погодные "качели" и будущее урожая в РоссииВ стране 28 июня, 19:20
Москва получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мираМосква 28 июня, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Берлин хочет открыть новые главы в отношениях с Москвой. Об этом заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на конференции городов-партнеров двух стран.
"Особенность наших отношений в том, что нам надо оценивать их высоко, - сказал он. - Это сокровище в наших руках. Наша ответственность в том, чтобы ухаживать за ним и не потерять его". "Мы хотим открыть новые позитивные главы в наших отношениях", - подчеркнул глава МИД.
Габриэль особо отметил "важность региональных связей". "Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии, но связи регионов очень важны, - сказал он. - Нам не надо в эти времена отказываться от гражданско-общественных связей. Только через диалог может возрастать доверие. [С] открытостью и взаимопониманием мы можем продвигаться вперед".
Габриэль отметил, что двум странам важно обсудить Сирию и Украину и найти пути выхода из продолжающихся там конфликтов.
"На переговорах с министром Лавровым мы обсудим Украину и Сирию, так как я твердо уверен, что нам необходимо найти способы урегулирования конфликтов в этих странах, используя огромный потенциал сотрудничества России и Германии в данных вопросах", - сказал он. При этом Габриэль заявил, что Берлин приветствует работу по Сирии в Астане, и назвал российскую позицию конструктивной.
По словам главы МИД ФРГ, в Берлине пока не знают, когда может состояться встреча в нормандском формате. Он также заявил, что Берлин приветствует возможную встречу Путина и Трампа в Гамбурге.