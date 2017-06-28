Сеул переизбран президентом WeGo, еще семь городов стали вице-президентами организации

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Столица Республики Корея Сеул вновь избран президентом Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO) на 2017-2020 годы в среду на IV Генеральной ассамблее организации, которая проходит в Ульяновске.

Как сообщила на заседании генеральный секретарь WeGo Юнг-сук Нам, Сеул был единственным кандидатом на эту должность. "Сеул являлся единственным кандидатом на должность президента, поэтому было принято решение продолжить городу нести эту миссию. Мы благодарны Сеулу за преданность этой цели, в частности, мэру Пак на неизменную поддержку нашей организации", - сказала она.

Мэр Сеула Вон-сун Пак сообщил на ассамблее, что еще 7 городов назначены вице-президентами WeGO. "Среди городов, которые были номинированы исполнительным комитетом, следующие семь городов-вице-президентов - Аддис-Абеба, Бейоглу, Ханой, Джакарта, Мехико, Москва, Ульяновск", - уточнил он.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил признательность за оказанное региону доверие. "Для нас это большая честь и мы ее с большим достоинством исполним", - подчеркнул Морозов.

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством ИКТ- инструментов. Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице-президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 выбрана Европейским региональным офисом WeGO.

Генеральная ассамблея WeGO проходит раз в три года и является одним из важнейших международных мероприятий в области развития электронного управления.