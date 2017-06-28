Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: нажим на КНДР надо усиливать даже после начала переговоров

Международная панорама
28 июня, 22:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома отметил, что в этом заключается подход президента Республики Корея Мун Чжэ Ина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Вашингтон намерен возобновить переговоры с Пхеньяном только тогда, когда для этого будут созданы подходящие, с точки зрения правительства США, условия. Это подчеркнул в среду высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.

С его точки зрения, новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин излагает такой подход к контактам с КНДР, который не сильно отличается от курса, проводящегося нынешним главой администрации США Дональдом Трампом. "Речь идет о взаимодействии, когда условия являются правильным. И, пока они не станут правильными, и даже когда могут представиться условия для вступления в диалог [с Пхеньяном], мы должны сохранять и в действительности усиливать давление на Северную Корею. В этом заключается подход президента Мун [Чжэ Ина], в этом заключается подход президента Трампа", - утверждал означенный представитель Белого дома.

Он выступал на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен начинающемуся визиту южнокорейского лидера в Вашингтон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
3
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
4
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
5
Народная партия Испании: изменение регламента ПАСЕ граничит с беззаконием
6
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
7
СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США
Темы дня
Загрузка...
Реклама