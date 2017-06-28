Белый дом: нажим на КНДР надо усиливать даже после начала переговоров

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Вашингтон намерен возобновить переговоры с Пхеньяном только тогда, когда для этого будут созданы подходящие, с точки зрения правительства США, условия. Это подчеркнул в среду высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.
С его точки зрения, новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин излагает такой подход к контактам с КНДР, который не сильно отличается от курса, проводящегося нынешним главой администрации США Дональдом Трампом. "Речь идет о взаимодействии, когда условия являются правильным. И, пока они не станут правильными, и даже когда могут представиться условия для вступления в диалог [с Пхеньяном], мы должны сохранять и в действительности усиливать давление на Северную Корею. В этом заключается подход президента Мун [Чжэ Ина], в этом заключается подход президента Трампа", - утверждал означенный представитель Белого дома.
Он выступал на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен начинающемуся визиту южнокорейского лидера в Вашингтон.