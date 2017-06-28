Поезд Варшава - Берлин остановлен из-за сообщения о бомбе

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ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд сообщением Варшава - Берлин остановлен на станции в польском городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство) из-за поступления предупреждения о заложенном там взрывном устройстве. Об этом информировало в среду Польское агентство печати.
Сообщается, что состав обыскивают специалисты. "Из поезда и ближайших домов эвакуированы около 600 человек. Они находятся вблизи вокзала", - сказал представительница полиции в Могильне Магдалена Поллак.
По ее словам, информация о заложенной бомбе поступила по электронной почте в офис железнодорожного перевозчика PKP Intercity в Лодзи.