Эксперт: Пальмиру возможно восстановить почти полностью

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Восстановление величайшего памятника археологии в Сирии - древнего города Пальмира, значительно пострадавшего от рук террористов из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), возможно почти в полном объеме. Такое мнение высказал один из экспертов по Месопотамии, итальянский ученый Паоло Маттие в ходе пресс-конференции в Риме в среду, на которой была представлена выставка "Портреты Пальмиры".

"Археологические памятники Пальмиры значительно повреждены, но не стерты в порошок и могут быть восстановлены почти в полностью. С применением традиционных техник, а также при использовании новых технологий возможно восстановление до 98%", - сказал археолог. Он сообщил, что сирийские власти после освобождения Пальмиры уже начали внимательную оценку степени нанесенного террористами ущерба.

"В результате выяснилось, что произведенные там взрывы не привели к полному разрушению, и многие элементы можно собрать и вновь использовать при реконструкции", - рассказал Маттие. По его словам, только 20-30% этого обширного археологического комплекса пострадали значительно. "К сожалению, невосполнимые потери понес великолепный храм Баала, а Триумфальную арку наоборот можно полностью восстановить", - заключил ученый, которому принадлежит открытие Эблы, города-государства, существовавшего на территории Сирии до середины третьего тысячелетия до нашей эры.

Выставка "Портреты Пальмиры", посвященная наследию древнего сирийского города, пройдет в Национальном археологическом музее города Аквилея на севере Италии со 2 июля по 3 октября 2017 года.

Ее организатором выступает "Фонда Аквилея", который возглавляет итальянский дипломат бывший чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди.

Эта экспозиция, которая будет включать 16 экспонатов из Пальмиры и восемь - из Аквилеи, собранных из разных коллекций, уже третья по счету в рамках осуществляемого фондом музейного проекта "Раненая археология". Его цель - привлечь внимание к тому, что происходит в странах, разоряемых фундаменталистами, и дать возможность публике познакомиться с искусством народов из этих регионов.

Раненый памятник ЮНЕСКО

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но через девять месяцев в декабре Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. 2 марта этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.

Российские специалисты сделали огромный вклад в разминирование сначала ее историческую часть, а затем и жилых кварталов. Саперы очистили тогда 825 га территории, 8,5 тыс. зданий и сооружений, обезвредили около 18 тыс. взрывоопасных предметов. Для оценки состояния памятников в Пальмире неоднократно бывали специалисты, в том числе из России. ЮНЕСКО учредила Чрезвычайный фонд по сохранению наследия Сирии.