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Пентагон: ВС РФ быстро обретают способности вести весь спектр современных операций

Международная панорама
28 июня, 23:46 дата обновления: 29 июня, 0:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что современные ВС России являются более мобильными и сбалансированным", чем Советская армия

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России находятся в настоящее время на подъеме и быстро обретают способности вести весь спектр современных боевых операций. Такое признание содержится в подготовленном Разведывательным управлением министерства обороны США новом докладе "Военная мощь России".

Выдержки из этого документа, который, как ожидается, должен быть обнародован в среду, распространило информационное агентство Associated Press. В пресс-службе управления пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС предоставить копию данного доклада, не имеющего грифа секретности.

"Российские Вооруженные силы сегодня находятся на подъеме, [и они] не являются советскими силами, противостоявшими Западу в холодной войне и зависевшими от крупных соединений с тяжелой боевой техникой", - отмечает военная разведка США. По ее оценке, современные ВС России "меньше по размеру, являются более мобильными и сбалансированными", чем Советская армия. Российские ВС "быстро обретают способности проводить полный спектр современных военных действий", подчеркнули в управлении.

Как оно при этом утверждает, "Кремль убежден в том, что Соединенные Штаты готовят почву для смены режима в России, [причем это] убеждение усиливается из-за событий на Украине". "Москва опасается, что попытки США диктовать набор приемлемых международных норм угрожают основам власти Кремля, поскольку дают лицензию на вмешательство во внутренние дела России", - считают авторы доклада. Директор управления генерал-лейтенант Винсент Стюарт в предисловии к исследованию заявил, что "в течение следующего десятилетия может появиться еще более уверенная в себе и боеспособная Россия". Угроза нового глобального идеологического противостояния на данном этапе отсутствует, но Россия намерена использовать свои Вооруженные силы "для продвижения стабильности на собственных условиях", убежден Стюарт.

Комментируя действия Москвы в Сирии, составители доклада пишут, что российская военная операция "изменила всю динамику конфликта" в данной арабской стране. Россия не только обеспечила поддержку нынешних властей в Дамаске, но и гарантировала, что "урегулирование конфликта невозможно без согласия Москвы", говорится в отчете. "Тем не менее эти действия также идут вразрез с глубоко укоренившимся ощущением незащищенности от Соединенных Штатов, которые, по мнению Москвы, настроены на подрыв России на ее собственной территории и за рубежом", - полагает Пентагон. 

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