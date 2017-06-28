Гаджеты на борту рейсов в США запретят при отказе ужесточить меры безопасности

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Пронос электронных устройств на борт самолетов, выполняющих рейсы в США, будет запрещен в том случае, если то или иное государство откажется ужесточить правила проверки пассажиров в аэропортах в соответствии с оглашенными Вашингтоном нормативами. К этому сводится суть заявления, которое сделал в среду министр национальной безопасности США Джон Келли на форуме в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне.

"Настало время для нас повысить уровень безопасности полетов", - отметил он. "Сегодня мы делаем первый шаг на пути к этой цели, вводя новые меры безопасности на всех пассажирских самолетах, выполняющих рейсы в США из за рубежа. Речь идет как о видимых, так и невидимых мерах", - добавил он.

"Мы будем более тщательно проверять все электронные устройства, осуществлять более жесткий досмотр пассажиров и новые меры, направленные на то, чтобы минимизировать потенциальные угрозы атак внутри США", - заявил Келли.

"В отношении тех [государств], которые откажутся сотрудничать или будут медлить с введением новых мер [безопасности], мы введем дополнительные рестрикции, включая запрет на провоз на борту электронных устройств или даже приостановку выполнения рейсов в США [из этих стран]", - заверил министр.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Позднее американское правительство рассматривало возможность распространения на некоторые европейские страны запрета на пронос в пассажирский салон ноутбуков. Согласно новым правилам, это может произойти только в том случае, если та или иная авиакомпания не будет принимать необходимые меры безопасности.