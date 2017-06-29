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Спецкомитет Сената США получит записи экс-главы ФБР о его встречах с Трампом

Международная панорама
29 июня, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Представитель спецкомитета республиканец Ричард Бэрр сообщил, что передача записей состоится в ближайшее время

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США получит записи экс-главы ФБР Джеймса Коми, которые тот сделал по итогам встреч с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил в среду председатель спецкомитета республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) газете Politico.

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© AP Photo/Lawrence Jackson

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"У меня есть договоренность [по получению записей]", - отметил он, отказавшись назвать человека, с которым действует договоренность. Сенатор подчеркнул, что передача состоится в ближайшее время.

8 июня, выступая в сенатском комитете по разведке, Коми рассказал, что делал записи по итогам встреч с американским лидером. Он признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние выборы. Ранее Коми также сообщил, что Трамп в ходе личной встречи, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна.

Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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