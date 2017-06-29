МИД Египта: Катар должен выбрать между безопасностью региона и его дестабилизацией

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Катар должен сделать выбор между сохранением национальной безопасности арабских стран и продолжением своей политики, направленной на подрыв стабильности в регионе в интересах иностранных государств. Такое мнение относительно разрешения конфликта вокруг Катара высказал в среду министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Сейчас мяч на стороне Катара, и Дохе нужно совершенно четко определиться, либо она вместе с другими арабскими странами будет стоять за сохранение общеарабской национальной безопасности, либо продолжит свои попытки подорвать стабильность в регионе, что служит интересам иностранных сил и группировок, действующих против арабских народов и обществ", - заявил глава египетского МИД.

По словам Шукри, позиция Каира по данной проблеме ясна: "Египет выступает за полное искоренение терроризма во всех его формах и проявлениях и источников его финансирования и поддержки". "А тот, кто стремится продолжать заговор против Египта и его народа, станет первой жертвой подобных действий", - заключил министр.

Это заявление Шукри стало фактически первым прямым комментарием египетского МИД по поводу ситуации вокруг Катара с начала кризиса.

В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, а также ведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств, после чего объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом. В Дохе отвергают этим обвинения. Позднее еще несколько стран заявили о прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, а также высылке дипломатом и подданных Катара.