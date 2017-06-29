США добились сокращения миротворческого бюджета ООН на $500 млн

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ООН, 29 июня. /ТАСС/. Бюджетный комитет Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Соединенных Штатов принял решение сократить расходы на операции по поддержанию мира на $500 млн. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.
"Мы несем обязательства перед американским народом за то, чтобы с умом расходовать деньги налогоплательщиков, - говорится в письменном заявлении дипломата. - Проведя здесь всего лишь пять месяцев, мы смогли сократить миротворческий бюджет ООН более, чем на полмиллиарда долларов, и мы только принялись за работу".
Как подчеркнули в американской дипмиссии, сокращение расходов на миротворческие операции вынудит ООН "работать умнее и более эффективно выполнять возложенные на нее задачи". В постпредстве США убеждены, что достигнутая комитетом Генассамблеи договоренность позволит ООН осуществлять "критически важные функции" по защите гражданского населения в условиях конфликта. Соглашение, в частности, предусматривает сохранение многих сотрудников, которые занимаются правозащитной деятельностью, пояснили в дипмиссии.
До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета ООН, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на всемирную организацию и ее программы около $10 млрд.
23 мая администрация президента США Дональда Трампа представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 год, который предполагает урезание финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также сокращение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого сокращения финансирования всемирная организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.
В конце мая постпред США заявила, что намерена добиться реформирования всех 16 текущих миротворческих миссий ООН с целью повышения эффективности их работы и сокращения расходов.