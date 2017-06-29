Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США ввели новые требования выдачи виз для жителей шести мусульманских стран и беженцев

Международная панорама
29 июня, 6:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Теперь желающим въехать в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена необходимо доказать, что в Соединенных Штатах у них есть близкие родственники

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США ввел новые требования, касающиеся выдачи виз жителями шести мусульманских государств и беженцам, в свете постановления Верховного суда, частично восстановившего действие иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© EPA/TANNEN MAURY

Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов

Апелляционный суд в США оставил в силе приостановку миграционного указа Трампа

СМИ: на Трампа подано в суд на 86 исков больше, чем на трех его предшественников

В распоряжение его журналистов поступили послания, которые были разосланы в американские дипломатические представительства из внешнеполитического ведомства США. Из документов следует, что для получения американских виз все беженцы и граждане Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной. Правила вступают в силу в течение суток, уже выданные визы аннулированы не будут.

AP отмечает, что введение требований является следствием недавнего решения Верховного суда США, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не раньше октября, вынесенные им постановления на этот счет носят временный характер.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
2
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
3
"Ведомости": проект повышения производительности труда требует выделения 29 млрд рублей
4
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
5
Демократы в Конгрессе предложили принять концепцию многополярного мира для сдерживания РФ
6
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки
7
Трутнев: конфликты силовиков и промысловиков мешают доставлять в РФ российскую рыбу
Темы дня
Загрузка...
Реклама