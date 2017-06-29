США ввели новые требования выдачи виз для жителей шести мусульманских стран и беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США ввел новые требования, касающиеся выдачи виз жителями шести мусульманских государств и беженцам, в свете постановления Верховного суда, частично восстановившего действие иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

В распоряжение его журналистов поступили послания, которые были разосланы в американские дипломатические представительства из внешнеполитического ведомства США. Из документов следует, что для получения американских виз все беженцы и граждане Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена должны доказать, что у них есть близкие родственники в США или что они имеют деловые связи со страной. Правила вступают в силу в течение суток, уже выданные визы аннулированы не будут.

AP отмечает, что введение требований является следствием недавнего решения Верховного суда США, согласно которому было частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств. Суд постановил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США.

В начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа. Как ожидается, Верховный суд завершит рассмотрение дела не раньше октября, вынесенные им постановления на этот счет носят временный характер.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).