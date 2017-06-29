Politico: Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за проблем с утверждением заместителей

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отличающийся сдержанностью и достаточно спокойным нравом, устроил в Белом доме скандал, накричав на руководителя кадрового управления Белого дома Джонни де Стефано за отклонение выдвигаемых руководителем Госдепартамента кандидатур своих заместителей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в администрации, наблюдавшие сцену, произошедшую в минувшую пятницу.
По их свидетельству, Тиллерсон также обрушился на сотрудников Белого дома с обвинениями в утечках данных, которые портят ему репутацию. Он довел до сведения де Стефано, что не желает, чтобы тот "имел хоть какое-то отношение к утверждению кадров", а также заявил ему, что в вопросе назначения сотрудников Госдепартамента он некомпетентен и с этой задачей справится лучше любой другой. Госсекретарь также на повышенных тонах напомнил присутствовавшим о том, что президент США Дональд Трамп прежде обещал предоставить ему полную свободу в вопросе назначения заместителей.
Как отмечают источники издания, этот эпизод так шокировал всех находившихся в офисе де Стефано, что когда Тиллерсон поднял голос все тут же смолкли. В тот момент в помещении находились также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин.
Газета утверждает, что после того, как Тиллерсон покинул Белый дом Кушнер подозвал Петерлин и сказал ей, что такие срывы являются непрофессиональными.