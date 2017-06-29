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КНДР может прекратить сотрудничество с регулятором по борьбе с отмыванием денег

Международная панорама
29 июня, 7:33 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 29, июня. /ТАСС

КНДР "рассмотрит вопрос о целесообразности сохранения сотрудничества" с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, оказавшейся "под контролем США"

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ПХЕНЬЯН, 29 июня. /ТАСС/. КНДР может прекратить сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая "оказывает на него давление по указанию Вашингтона". Об этом говорится в заявлении представителя Национального координационного комитета республики по противодействию преступной деятельности в сфере финансов, опубликованном в четверг в центральной газете "Нодон синмун".

По его данным, на пленарном заседании, проходившем в Испании 21-23 июня, ФАТФ вновь причислила КНДР к странам, в отношении которых "необходимо принять жесткие финансовые контрмеры". Тем самым, считают в Пхеньяне, эта международная организация "пошла на поводу у США и других враждебных сил, всеми средствами пытающихся подорвать престиж Пхеньяна на международной арене, чтобы отключить КНДР от мировой финансовой системы" из-за ракетно-ядерной программы республики.

В этих условиях, отмечается в заявлении комитета, КНДР "рассмотрит вопрос о целесообразности сохранения сотрудничества с ФАТФ, которая оказалась под контролем США".

ФАТФ - межправительственное учреждение, которое занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия им национальных систем.

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