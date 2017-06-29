Меркель считает, что Евросоюз пережил кризисный этап

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БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз смог пережить сложный этап, а вера в будущее содружества возвращается. Такое мнение высказала в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.
"Через год после [голосования на референдуме по] Brexit чувствуется новый дух единства 27 стран ЕС. После многих драматических событий последних лет для меня это выражение нашего единства", - подчеркнула она.
По ее словам, страны Европы должны понимать, что проблемы и вызовы можно преодолеть только сообща. "Кто думает, что проблемы можно решить с помощью изоляционизма и протекционизма, тот сильно заблуждается", - добавила глава германского кабмина. "Только вместе мы сможем ответить на вызовы. Это применимо как для "двадцатки", так и для ЕС", - подчеркнула Меркель.
Она также отметила, что "Германия заинтересована в том, чтобы Европа в будущем была сплоченной". "Германия будет чувствовать себя хорошо только в том случае, если Европе будет хорошо", - заключила канцлер.