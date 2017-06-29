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В связи с атакой компьютерного вируса Petya.А на Украине открыли более 60 уголовных дел

Международная панорама
29 июня, 12:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, июня. /ТАСС

Сообщается, что в украинскую полицию в течение двух суток поступило более 1,5 тысяч обращений

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КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тысяч обращений поступило в Национальную полицию Украины в течение двух суток в связи с вмешательством в работу компьютерных сетей вируса Petya.A, открыто более 60 уголовных дел.

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Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинской полиции.

"За последние двое суток в полицию обратилось 1508 юридических и физических лиц с сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом [Petya.A]. На сегодняшний день по 63 фактам возбуждены уголовные дела. В отношении еще 115 решается вопрос о их правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Специалисты по кибербезопасности пытаются создать программу, которая позволит противодействовать компьютерному вирусу, отметили в пресс-службе.

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