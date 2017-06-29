Трамп собрал за один вечер $10 млн на свою будущую избирательную кампанию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже всерьез задумывается о следующих выборах, которые состоятся в 2020 году. Как сообщило агентство Associated Press (AP), в среду он устроил вечер для привлечения средств на свою будущую избирательную кампанию и смог собрать около $10 млн.

По словам пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии Линдси Джэнсик, на ужине, который проходил с участием президента в вашингтонском отеле Trump International, присутствовали 300 человек. Билет на двухчасовое мероприятие обошелся каждому из гостей в $35 тыс. AP также отметило, что банкет привлек внимание политических оппонентов Трампа. Перед зданием собрались несколько активистов, которые держали плакаты с надписями "Здравоохранение, а не сокращение налогов" и скандировали: "Позор!"

Агентство отмечает, что американский президент нарушил традицию своего предшественника,не допустив репортеров на мероприятие. По его данным, сначала журналистам обещали, что они смогут присутствовать в зале во время выступления Трампа, однако позже организаторы передумали и не допустили туда представителей прессы.

Сбор средств нынешним президентом начат необычайно рано, почти за 3,5 года до следующих выборов. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс не видит в этом ничего странного. "Он собирает деньги для своей партии, - сказала она. - Я не считаю, что это что-то из ряда вон выходящее для любого президента".

В 2016 году Трамп достаточно поздно - лишь за пять месяцев до выборов - начал сбор средств на свою кампанию, отмечает AP. Сначала он вел ее на свои собственные деньги и лишь затем обратился за финансовой помощью к донорам.

В первые три месяца этого года на банковский счет, открытый для будущей избирательной кампании Трампа, поступило уже более $7 млн. Организаторам удалось собрать эти средства в основном за счет мелких пожертвований со стороны избирателей и продажи тематической продукции, такой как, например, красные кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой".