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Глава МИД ФРГ рассчитывает организовать встречу Путина с Трампом в Гамбурге

Международная панорама
29 июня, 17:36 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Зигмар Габриэль также заявил, что Берлин рассчитывает на достижение на саммите "Большой двадцатки" договоренностей по климату

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Владимир Путин и Зигмар Габриэль

Владимир Путин и Зигмар Габриэль

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассчитывает, что во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге в начале июля удастся организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Саммит Группы двадцати будет очень крупным мероприятием, мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США (Дональда Трампа)", - обратился Габриэль к главе российского государства во время встречи в Кремле.

Германский министр отметил, что Берлин также рассчитывает на достижение на саммите "двадцатки" договоренностей по климату. "Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены, у нас будет много работы впереди", - сказал Габриэль.

Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

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Саммит G20 в Гамбурге Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Габриэль, Зигмар Путин, Владимир Владимирович
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