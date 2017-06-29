Глава МИД ФРГ рассчитывает организовать встречу Путина с Трампом в Гамбурге

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассчитывает, что во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге в начале июля удастся организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Саммит Группы двадцати будет очень крупным мероприятием, мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США (Дональда Трампа)", - обратился Габриэль к главе российского государства во время встречи в Кремле.

Германский министр отметил, что Берлин также рассчитывает на достижение на саммите "двадцатки" договоренностей по климату. "Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены, у нас будет много работы впереди", - сказал Габриэль.

Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля.