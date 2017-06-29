Украинские военные атаковали позиции ДНР в районе Ясиноватой

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ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг атаковали позиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой.
Об этом сообщили в оперативном командовании республики.
"Сегодня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122 мм и 152 мм систем по району села Васильевка подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух боевых машин пехоты и бронетранспортера, пытаясь захватить наши позиции", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.
По данным командования, наступление остановлено, силы ВСУ отброшены на ранее занимаемые позиции. При этом в ходе атаки украинские силовики потеряли пять человек убитыми, боевую машину пехоты и бронетранспортер.
Село Васильевка вблизи Ясиноватой находится под контролем ДНР. Там расположена насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая за время конфликта более полусотни раз попадала под огонь украинских силовиков. Нередко обстрелы заканчивались остановкой насосной станции, из-за чего наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии соприкосновения.