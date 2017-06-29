Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обозвал двух американских журналистов "психопатом" и "сумасшедшей"

Международная панорама
29 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Речь идет о ведущем новостной программы телеканала MSNBC Джо Скарборо и его коллеге, дочери политолога Збигнева Бжезинского, Мике Бжезински

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Molly Riley / POOL

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг грубо обозвал двух телеведущих популярной новостной программы телеканала MSNBC, которые критиковали его. Он назвал "сумасшедшей" Мику Бжезински, дочь скончавшегося недавно известного политолога Збигнева Бжезинского, и "психопатом" ее коллегу Джо Скарборо. Соответствующее высказывание Трамп разместил на своей личной странице в Twitter.

Трамп заявил, что двое критиковавших его журналистов, ведущие утренней телепрограммы Morning Joe, в конце прошлого года упорно, но безуспешно просили его о встрече в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американский лидер также написал, что Мика Бжезински якобы сделала себе операцию по подтяжке лица.

"Я слышал, что в программе Morning Joe, у которой низкие рейтинги, плохо говорили обо мне (я ее больше не смотрю), - написал Трамп. - Как низко пали сумасшедшая Мика, у которой низкий показатель интеллекта, а также психопат Джо".

"Накануне Нового года они три вечера подряд являлись в Мар-а-Лаго и настаивали на том, чтобы встретиться со мной, - продолжил президент США. - У нее было сильное кровотечение из-за подтяжки лица. Я сказал нет!"

Телекомпания MSNBC выступила с заявлением на своей официальной странице в Twitter, в которой осудила заявления Трампа. "Это очень печальный день для Америки, когда президент тратит свое время на то, чтобы обзывать, лгать и изрыгать мелкие личные выпады, вместо того чтобы выполнять свою работу", - говорится в заявлении телекомпании.

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс выступила в защиту высказываний Трампа, заявив в эфире телеканала Fox News: "Я не думаю, что президент - такой человек, который позволяет нападать на себя и не дает сдачи. Это президент, который отвечает ударом на удар и который не даст запугать себя либеральным СМИ и либеральным элитам в мире СМИ".

Джо Скарборо в 1995-2001 годах был членом Палаты представителей от Республиканской партии, к которой также принадлежит Трамп. В начале этого года он и Мика Бжезински объявили о помолвке. Мика Бжезински является дочерью скончавшегося в мае на 90-м году жизни политолога Збигнева Бжезинского, занимавшего в 1978-1981 гг. пост помощника по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
2
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Японская автомобильная компания разместит производство в Подмосковье
5
Суд в Москве арестовал студента МГИМО по обвинению в провоцировании ДТП, где погиб байкер
6
Россия потеряет монополию на доставку космонавтов на МКС после 2018 года
7
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казино
Темы дня
Загрузка...
Реклама