Трамп обозвал двух американских журналистов "психопатом" и "сумасшедшей"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг грубо обозвал двух телеведущих популярной новостной программы телеканала MSNBC, которые критиковали его. Он назвал "сумасшедшей" Мику Бжезински, дочь скончавшегося недавно известного политолога Збигнева Бжезинского, и "психопатом" ее коллегу Джо Скарборо. Соответствующее высказывание Трамп разместил на своей личной странице в Twitter.

Трамп заявил, что двое критиковавших его журналистов, ведущие утренней телепрограммы Morning Joe, в конце прошлого года упорно, но безуспешно просили его о встрече в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американский лидер также написал, что Мика Бжезински якобы сделала себе операцию по подтяжке лица.

"Я слышал, что в программе Morning Joe, у которой низкие рейтинги, плохо говорили обо мне (я ее больше не смотрю), - написал Трамп. - Как низко пали сумасшедшая Мика, у которой низкий показатель интеллекта, а также психопат Джо".

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 June 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 June 2017

"Накануне Нового года они три вечера подряд являлись в Мар-а-Лаго и настаивали на том, чтобы встретиться со мной, - продолжил президент США. - У нее было сильное кровотечение из-за подтяжки лица. Я сказал нет!"

Телекомпания MSNBC выступила с заявлением на своей официальной странице в Twitter, в которой осудила заявления Трампа. "Это очень печальный день для Америки, когда президент тратит свое время на то, чтобы обзывать, лгать и изрыгать мелкие личные выпады, вместо того чтобы выполнять свою работу", - говорится в заявлении телекомпании.

It’s a sad day for America when the president spends his time bullying, lying and spewing petty personal attacks instead of doing his job. — MSNBCPR (@MSNBCPR) 29 June 2017

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс выступила в защиту высказываний Трампа, заявив в эфире телеканала Fox News: "Я не думаю, что президент - такой человек, который позволяет нападать на себя и не дает сдачи. Это президент, который отвечает ударом на удар и который не даст запугать себя либеральным СМИ и либеральным элитам в мире СМИ".

Джо Скарборо в 1995-2001 годах был членом Палаты представителей от Республиканской партии, к которой также принадлежит Трамп. В начале этого года он и Мика Бжезински объявили о помолвке. Мика Бжезински является дочерью скончавшегося в мае на 90-м году жизни политолога Збигнева Бжезинского, занимавшего в 1978-1981 гг. пост помощника по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера.