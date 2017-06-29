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Генсек ООН надеется на возобновление диалога между Кувейтом и соседними странами

Международная панорама
29 июня, 21:58 UTC+3 ООН ООН 29, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш поддерживает посреднические усилия Эль-Кувейта по нормализации отношений между Катаром и другими странами региона

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ООН, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает посреднические усилия Кувейта по нормализации отношений между Катаром и рядом других стран региона, а также надеется на возобновление конструктивного диалога между ними. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш встретился в четверг в Вашингтоне с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, обсудив с ним дипломатический кризис. "Они провели хороший обмен взглядами на происходящее. Генеральный секретарь повторил мысль, которую он высказывал другим, что он решительно поддерживает посреднические усилия Кувейта и надеется, что они позволят разрядить ситуацию, постепенно создав условия для конструктивного диалога", - сказал Дюжаррик.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.

Как сообщил журналистам Стефан Дюжаррик, генсек ООН завершает свой официальный визит в Вашингтон и направляется в Швейцарию, где примет участие в международной конференции по кипрскому урегулированию. В среду Гутерриш провел встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также с несколькими конгрессменами.

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