Власти США пока не объявляют программу Тиллерсона в рамках "двадцатки"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Американское правительство пока не готово оглашать программу рабочих встреч госсекретаря Рекса Тиллерсона в рамках предстоящего 7-8 июля саммита Группы двадцати в Гамбурге. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Корреспондент ТАСС попросил ее пояснить, планируются ли в Гамбурге между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Тиллерсоном полноформатные переговоры или короткая встреча "на ногах". О возможности такой встречи заявил ранее в четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Что касается каких бы то ни было встреч на "двадцатке" применительно к рабочему графику госсекретаря, то у меня пока никакой информации нет, ни о каких встречах я не объявляю", - сказала Нойерт.

Между тем, по словам Рябкова, встреча Лаврова и Тиллерсона на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге была бы естественной. "Министр и госсекретарь будут там. Я думаю, что будет абсолютно неестественно, если бы они там не встретились", - подчеркнул Рябков.