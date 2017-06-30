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В Киеве предупредили об экологической катастрофе в Донбассе из-за затопления угольных шахт

Международная панорама
30 июня, 0:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, июня. /ТАСС

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука отметил, что о масштабах катастрофы и возможных ее последствиях нужно сообщить международным организациям

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Донбасс через десять лет может столкнуться с дефицитом пригодной для употребления воды, так как из-за затопления угольных шахт к поверхности идет подъем радиоактивных вод. Об этом в четверг в эфире "Пятого канала" сообщил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука.

"В Донбассе настоящая катастрофа - повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды", - озвучил он выводы доклада Национальной академии наук Украины. Тука добавил, что негативные последствия могут распространиться не только на территории Украины, но и затронуть Россию. "Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно в принципе", - предупредил замглавы ведомства.

По его информации, для населения Донбасса также представляет опасность и повышение уровня минерализации воды в реке Северский Донец. "Разница в уровне минерализации в разных местах речки отличается в восемь раз", - сказал Тука, добавив, что эту воду невозможно будет использовать для питья. Замминистра констатировал, что резервные источники воды на контролируемой Киевом территории Донбасса уже непригодны для использования.

"В Луганской области из резервов питьевой воды 88 процентов источников признаны непригодными для использования в быту", - заключил Тука.

В этой связи, считает он, о масштабах катастрофы и возможных ее последствиях нужно сообщить международным организациям. "Проблема настолько серьезна, что речь уже идет о возможном отселении людей из этих регионов", - считает Тука.

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