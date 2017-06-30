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AP: власти США одобрили продажу оружия Тайваню на $1,4 млрд

Международная панорама
30 июня, 0:45 дата обновления: 30 июня, 1:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

По данным агентства, Тайвань должен получить, в частности, ракеты и комплектующие к ним

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил контракты в военно-технической сфере на общую сумму примерно $1,42 млрд между Вашингтоном и тайваньской администрацией, они предполагают поставки американских ракет и торпед. Об этом заявило в четверг профильное правительственное ведомство, действующее в структуре министерства обороны США.

Согласно опубликованным им документам, остров Тайвань должен получить, в частности, более 200 торпед различных типов, а также несколько десятков противорадиолокационных ракет и комплектующих к ним. Кроме того, американская сторона намерена обеспечить техническое обслуживание радиолокационной станции, а также модернизацию четырех эсминцев.

Указанное ведомство в структуре Пентагона отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, развитие связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в военной сфере.

Информацию об одобрении контрактов подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт. Она указала, что данное решение "не меняет нашу [американскую] давнюю политику "одного Китая".
Конгресс США уже уведомлен о сделке. У законодателей есть 30 дней на то, чтобы представить свои возражения. Это первая транзакция такого рода между США и тайваньской администрацией после инаугурации президента Дональда Трампа.

В апреле официальный представитель министерства обороны КНР заявил, что Китай категорически против заключения какой-либо страной с островом Тайвань контрактов по поставкам вооружений. В марте агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация Трампа якобы готовит поставку тайваньской администрации крупной партии вооружений, которая может включать модернизированные ракетные системы и противокорабельные ракеты "для защиты от КНР".
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что тайваньская администрация "подумывает о закупках истребителей-бомбардировщиков F-35 у Соединенных Штатов".

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