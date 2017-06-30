ООН: Иран выполняет условия ядерной сделки

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Иран выполняет свои обязательства в рамках сделки по ядерной программе, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция). Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности.

Он представил доклад, посвященный выполнению резолюции 2231, принятой Совбезом ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Фелтман отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в каждом из семи докладов, посвященных реализации соглашения, зафиксировало выполнение Исламской Республикой обязательств, связанных с ее ядерной программой. "Генеральный секретарь не получил никаких сообщений. Кроме того, он не в курсе какой-либо информации из открытых источников, касающейся поставок или продажи Ирану ядерных материалов в нарушение резолюции [2231]", - сказал он.

По словам Фелтмана, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что полная имплементация СВПД всеми участниками этого соглашения "гарантирует сохранение исключительно мирного характера иранской ядерной программы". Кроме того, отметил он, реализация сделки открывает для Исламской Республики возможности для взаимодействия с международным сообществом, а также благоприятно сказывается на ее экономике.

Тем не менее заместитель генсека в своем докладе перечислил ряд шагов Тегерана, которые вызывают обеспокоенность у западных членов "шестерки". В первую очередь это касается ракетных пусков, которые США и их союзники считают противоречащими духу СВПД. Кроме того, Фелтман обратил внимание на сообщения СМИ о зарубежных поездках иранского генерала Касема Сулеймани, который включен в санкционный список СБ ООН и не имеет права покидать свою страну.

Исламская Республика и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.