Италия предлагает использовать альтернативные порты для доставки мигрантов

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Италии предлагает использовать альтернативные морские порты для доставки мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе. Как сообщает в четверг новостной канал Sky TG-24, речь, в частности, идет о Мальте и Тунисе.

Как сообщалось ранее, Рим намерен закрыть свои порты для приема иностранных кораблей, главным образом неправительственных организаций с мигрантами на борту. К такому решению итальянские власти подталкивает чрезвычайная ситуация с мигрантами, сложившаяся в последние дни, когда на южных берегах Апеннин высадились 12 тыс. человек. Все они были спасены в Сицилийском проливе преимущественно неправительственными организациями. Итальянские власти заявляют, что страна исчерпала резервы для приема мигрантов, число которых с начала года достигло 80 тыс. человек.

Предложения Италии изложил в Брюсселе посол страны при ЕС Маурицио Массари. Как указывает Sky TG-24, он говорил и о запрете на заход в итальянские порты кораблей европейского агентства Frontex и других европейских миссий. Однако для окончательного принятия решения необходимо согласие управляющих органов ЕС. Кроме того, Мальта давно не пускает в свои порты корабли с мигрантами, утверждая, что на острове нет возможностей для их размещения.

Рим давно ведет переговоры с властями североафриканских стран о возможности создания центров временного приема и лагерей беженцев на их территории, но пока никаких конкретных результатов эти инициативы не принесли. Италия неоднократно жаловалась на недостаточную поддержку со стороны европейских партнеров и ЕС, несмотря на заверения брюссельских чиновников, что "страна не будет оставлена одна". Все попытки найти решение проблемы пока не увенчались успехом: согласованные квоты по распределению мигрантов среди европейских стран на практике не действуют.

Италия давно указывает на необходимость оказания финансовой помощи африканским странам в целях их развития, что привело бы к сокращению числа покидающих их жителей в поисках лучшей жизни. Рим давно ведет речь и о необходимости восстановления Ливии, однако формула, выработанная ЕС с Турцией (три млрд евро в обмен на сдерживание сирийских беженцев), не может быть применена к Ливии, где после переворота 2011 года фактически нет центральной власти.

Как функционирует "средиземноморский маршрут"

90% всех мигрантов отплывают из Ливии, где в условиях отсутствия государственного контроля давно действуют преступные картели по незаконной перевозке людей. Небезопасное морское путешествие на прохудившихся или надувных перегруженных людьми лодках стоит около тысячи долларов. До отплытия мигранты, выходцы из африканских стран, по несколько месяцев находятся в специальных центрах, больше похожих на тюрьмы, в которых используются как рабы на тяжких работах, подвергаются пыткам, побоям и насилию. Путь к морскому побережью также может длиться несколько месяцев через пустыню и границы ряда африканских стран.

Отплывающие от Ливии лодки снабжены спутниковыми телефонами, по которым мигранты обращаются за оказанием помощи. Все эти сигналы получают, иногда через третьих лиц, в командном центре итальянской службы береговой охраны в Риме, который координирует операции по спасению. К ним привлекаются все находящиеся в зоне терпящей бедствия лодки корабли, включая торговые. Затем спасенные мигранты доставляются в южные итальянские порты, и, согласно действующему Дублинскому соглашению, подписанному членами ЕС, страна прибытия мигранта должна оказывать ему прием и снабжать документами.

Национальная полемика и роль благотворителей

Год от года расходы Италии на прием мигрантов растут. В этом году, согласно оценкам, эта сумма превысит четыре миллиарда евро. Кроме того, многие представители локальных властей отказываются принимать мигрантов на своей территории. В итоге возникает конфликт между центральной властью и регионами.

Согласно данным Международной организации по миграции, 85% мигрантов, пересекающих Средиземном море, прибывают в Италию. При этом до 80% прибывающих не попадают под статус беженцев и являются так называемыми экономическими мигрантами. Кроме того, подавляющее большинство прибывающих - здоровые мужчины в трудоспособном возрасте.

Существует возможность, что не найдя лучшей жизни в Италии, мигранты могут принять экстремистскую идеологию и стать террористами. Так, известно, что тунисец Анис Амри, совершивший наезд на толпу на берлинском рождественском рынке в декабре прошлого года, прибыл в Европу через Италию, где даже провел четыре года в тюрьме.

В итальянском обществе обостряется полемика и недовольство сложившейся ситуацией с миграцией, даже если число принимаемых несравнимо с числом беженцев, которых принимает Турция или, например, такое совсем небольшое государство как Ливан. Оппозиция подвергает критике правительство за выбранную ранее линию в отношении мигрантов, а также неспособность добиться реальной поддержки от Европы. При этом большинство мигрантов, даже при наличии первичного вида на жительство, легально не могут покинуть Италию и уехать в другую страну. В разных городах Италии от юга до севера чернокожие мигранты просят милостыню, не находя законной работы, часто попадают в сети местных этнических мафий.

Отдельная полемика касается роли неправительственных организаций, которые в стремлении не допустить гибели мигрантов в море часто заходят в ливийские воды и оттуда перевозят их в Италию, облегчая задачу незаконным перевозчикам. Звучали даже подозрения, что некоторые из них могли быть сообщниками картелей. Вместе с тем, главным правилом для службы береговой охраны остается закон моря, который обязывает оказывать помощь терпящим бедствие.