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Оговоренному CNN финансисту Скарамуччи поручено решить проблемы госбанка США

Международная панорама
30 июня, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Эксимбанк США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки

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Американский финансист Энтони Скарамуччи

Американский финансист Энтони Скарамуччи

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский финансист Энтони Скарамуччи, которого телекомпания CNN оговорила в публикации о его встрече с российским бизнесменом в швейцарском Давосе, по поручению президента Дональда Трампа займется решением проблем государственного Экспортно-импортного банка (Эксимбанк) США. Об этом сообщил Скарамуччи в четверг в эфире телеканала Fox News.

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"Этому банку 83 года, он был основан в 1930-х с целью содействовать экспорту американских товаров и услуг, а также предоставлять финансирование тем, кто этим занимается. Я займусь ускорением его [развития], я работаю в нем уже две недели. Наша задача состоит в том, чтобы выработать ясное представление о том, как наилучшим образом помочь американцам", - пояснил финансист.

Эксимбанк США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки. Скарамуччи признал, что банк "практически не выдает займы уже два года", поэтому даже некоторые республиканцы в Конгрессе "требуют его закрытия". "Моя задача заключается в том, что представить на рассмотрение президента США оптимальное решение по этому банку на долгосрочную перспективу", - уточнил Скарамуччи.

Президент Дональд Трамп в апреле в интервью газете The Wall Street Journal высказался в поддержку дальнейшего функционирования Экспортно-импортного банка США, корнем проблем которого является то, что он по закону не вправе выдавать кредиты на сумму больше 10 млн долларов. Как результат, объем экспортных операций банка сократился вдвое, до $6 млрд  в 2015 году.

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло: сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша.

Скандал вокруг статьи

Ранее три сотрудника CNN уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые фонд просил скорректировать. Корректив не последовало, но вскоре после этого CNN удалила статью по причине ее несоответствия "редакционным стандартам" и принесла извинения американскому финансисту. В воскресенье информационный портал "Баззфид" сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией.

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