Австралия планирует наступательные операции против преступных киберсетей

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии приняло решение наделить Управление радиотехнической обороны страны правом проводить наступательные операции против организованной киберпреступности за рубежом. Об этом объявил в пятницу помощник премьер-министра по вопросам киберзащиты Дэн Тиэн.

"Правительство дало указание Управлению радиотехнической обороны использовать имеющийся наступательный потенциал против базирующихся за пределами страны преступных киберсетей", - сообщил помощник главы правительства.

Тиэн также объявил, что 1 июля в министерстве обороны начнет действовать новое "подразделение по ведению информационных войн", что, по его словам, "является результатом изменения характера современных вооруженных конфликтов". Новое подразделение будет нести ответственность за "проведение военных киберопераций, разведывательных киберопераций, электронных войн, информационных операций". Тиэн уточнил, что операции нового подразделения минобороны будут носить "как пассивный и активный оборонительный характер, так и наступательный характер".