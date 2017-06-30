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Число желающих баллотироваться в президенты Киргизии возросло до 11 человек

Международная панорама
30 июня, 7:52 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

При этом, по мнению большинства экспертов, не все политики, выдвинувшие свои кандидатуры, планируют пройти процедуру регистрации

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БИШКЕК, 30 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Число кандидатов, подавших заявления в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов в Киргизии о намерении баллотироваться в президенты, увеличилось до 11 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Центризбиркоме республики.

"Два человека, Темир Сариев и Бакыт Торобаев, были выдвинуты во время съездов политических партий, остальные девять являются самовыдвиженцами", - отметили в ЦИК. По словам его сотрудников, последнее заявление поступило от консультанта общественной организации "Международная ассоциация "Генералы мира - за мир" Таалатбека Масадыкова. В списке самовыдвиженцев значится и лидер оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбек Текебаев, который в настоящее время находится под стражей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье "коррупция".

Ранее о намерении принять участие в выборах в качестве кандидата объявил бывший премьер-министр страны и руководитель партии "Республика" Омурбек Бабанов. А политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) решил выдвинуть кандидатом нынешнего главу кабинета министров Сооронбая Жээнбекова. Съезд СДПК состоится 15 июля.

Между тем, по мнению большинства местных экспертов, далеко не все выдвинувшие свои кандидатуры политики в действительности планируют до 15 августа пройти процедуру регистрации. Ведь для этого им будет необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей граждан в свою поддержку, сдать экзамен на знание киргизского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $15 тысяч). Как считают политологи, реально на президентскую должность могут претендовать три-четыре человека, а остальные кандидаты на фоне предстоящих выборов лишь занимаются политической саморекламой.

Выборы главы государства в Киргизии назначены на 15 октября. Нынешний президент Алмазбек Атамбаев не примет в них участие, поскольку закон запрещает гражданам занимать высший пост в стране более одного шестилетнего срока.

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