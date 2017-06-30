СМИ: ИГ после аль-Багдади может возглавить выходец из стран Персидского залива

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Боевик из региона Персидского залива может возглавить группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после устранения основателя террористической организации Абу Бакра аль- Багдади. С таким утверждением выступил один из командиров шиитского ополчения Ирака ("Аль-Хашд аш-Шааби") Джаббар аль-Маамури, передает в пятницу телеканал Al Sumaria.
"Преемником аль-Багдади в управлении группировкой в случае его гибели или плена будет выходец из стран Персидского залива", - сказал он, отметив что "будущая битва с ИГ после ее поражения в Ираке развернется на Аравийском полуострове". При этом аль-Маамури - один из руководителей проправительственных сил Ирака, участвующих в борьбе с ИГ, - ссылается на данные разведки.
По словам аль-Маамури, сотни сторонников аль-Багдади из арабских стран зоны Персидского залива, воевавших в рядах ИГ в Сирии и Ираке, по возвращении на родину организовывали террористические "спящие ячейки" по приказу действующего главаря.
В четверг иранские СМИ распространили снимки, якобы подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.