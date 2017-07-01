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Порядок в Гамбурге в ходе саммита G20 будут обеспечивать 20 тыс. полицейских

Международная панорама
1 июля, 17:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 1, июля. /ТАСС

Бургомистр города Олаф Шольц сказал, что насильственные действия и демонстрации враждебного характера допущены не будут

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БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц гарантировал безопасность во время саммита G20 7-8 июля. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу.

"Мы сможем гарантировать безопасность. Полиция хорошо готова, 20 тыс. сотрудников будут следить за порядком во время саммита, - сказал бургомистр. - Мы не допустим насильственных действий и демонстраций враждебного характера".

К настоящему моменту противники G20, антиглобалисты, анархисты и прочие представители левацких течений, подали более двадцати заявок на проведение демонстраций. Самая крупная - G20 not welcome here ("Двадцатке" здесь не рады") - запланирована на 8 июля и, как ожидается, соберет до 150 тыс. человек. На территории города уже сейчас организованы временные центры содержания правонарушителей. На обустройство этих центров из госказны было потрачено €750 тыс.

По оценке полиции, в Гамбург на время проведения саммита среди прочих прибудут около 8 тыс. человек, которых правоохранители и контрразведка считают левыми радикалами.

Запутана ситуация с палаточным лагерем, который собирались установить демонстранты. Изначально Гамбург запретил манифестантам выставлять палатки в черте города, но конституционный суд ФРГ частично запрет отменил. Манифестантам разрешено ставить палатки, но не для проживания, а для проведения политических акций: это попадает под свободу выражения мнений.

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Саммит G20 в Гамбурге
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