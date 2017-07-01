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ВМС Египта предотвратили попытку нелегальной переправки в Европу около 100 мигрантов

Международная панорама
1 июля, 17:36 UTC+3 КАИР КАИР 1, июля. /ТАСС

Среди задержанных оказались граждане Сирии, Йемена, Эритреи, Судана, Сомали и Чада

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КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Египетские военно-морские силы (ВМС) предотвратили попытку переправить в Европу по Средиземному морю группу мигрантов из нескольких стран Ближнего Востока и Африки. Об этом в субботу сообщил представитель военного флота Египта.

По его словам, в штаб ВМС поступила информация о готовящемся несанкционированном морском рейсе из небольшой деревушки близ египетского города Александрия в одну из европейских стран. При проверке указанного места выяснилось, что "на борту рыболовецкой шхуны скрывались 97 незаконных мигрантов, намеревавшихся отправиться из Египта к берегам Европы". Среди них - граждане Сирии, Йемена, Эритреи, Судана, Сомали и Чада.

Военные моряки задержали всех мигрантов и доставили их на военную базу близ Александрии. Отмечается, что все мигранты на базе были накормлены, многим из них предоставлена необходимая медицинская помощь. Их делами теперь займется миграционная служба.

В результате проверки были арестованы и четыре члена команды египетской шхуны. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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