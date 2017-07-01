В Кале на севере Франции произошла массовая драка между мигрантами

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Около 100 мигрантов из Эфиопии и Эритреи, которые были вооружены палками и камнями, устроили драку в городе Кале на севере Франции. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную префектуру.

Столкновения начались в 13:15 по местному времени (14:15 мск) в промышленной зоне города. Три мигранта были задержаны. По данным Филиппа Миноне, заместителя мэра Кале, отвечающего за обеспечение безопасности, в результате драки около 20 человек получили ранения.

Аналогичные столкновения произошли в городе в пятницу вечером. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения мигрантов. В результате потасовки пострадали девять человек.

В начале 2000-х годов на окраине Кале стихийно возник трущобный поселок, когда туда стали прибывать незаконные мигранты из стран Африки и Азии. Из этого города, расположенного на берегу пролива Ла-Манш, открывается кратчайший путь в Великобританию, куда и стремятся попасть мигранты. Ситуация существенно обострилась с началом миграционного кризиса в Европе в последние годы, когда поток нелегалов в Кале значительно увеличился.

На фоне роста недовольства местных жителей присутствием мигрантов правительство Франции в 2016 году начало частичный демонтаж трущобного поселка, которые считался крупнейшим в стране. Однако несколько месяцев назад в городе вновь стали скапливаться сотни мигрантов. По данным благотворительных организаций, в настоящий момент в Кале около 400-600 нелегалов.