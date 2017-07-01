В Париже прошла манифестация против законопроекта о борьбе с терроризмом

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ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Около 500 человек вышли на демонстрацию в центре Парижа в знак протеста против законопроекта об усилении внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse (AFP).
Проект закона, представленный на прошлой неделе французским правительством, вызвал волну критики со стороны представителей гражданского общества, обеспокоенных тем, что его нормы могут нарушить права и свободы человека. В частности, правозащитники опасаются, что с принятием этого документа могут быть введены ограничения на проведение митингов и акций протеста.
Ранее официальный представитель правительства Кристоф Кастанер, комментируя высказывания представителей правозащитных организаций в СМИ, отметил, что законопроект направлен исключительно на борьбу против терроризма. По его словам, новый антитеррористический закон предоставит право префектам отдавать приказы о создании особо защищенных зон при проведении крупных культурных и спортивных мероприятий. Также среди мер, предусмотренных проектом, - возможность закрытия префектами мечетей в случае, если там ведется пропаганда терроризма. Законопроект также предоставляет право главе МВД "осуществлять меры по персональному наблюдению за подозрительными лицами, ставя при этом в известность прокурора", добавил Кастанер.
Помимо этого документа правительство подготовило другой законопроект - о продлении действующего во Франции с 2015 года режима чрезвычайного положения до 1 ноября 2017 года.