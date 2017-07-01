WP: полицейские США с начала года застрелили почти 500 человек

Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два годаСпорт 1 июля, 22:05
Ефимова стала первой на 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции по плаваниюСпорт 1 июля, 22:01
Мутко: допуск сопровождающих поможет российским легкоатлетам на чемпионате мираСпорт 1 июля, 21:50
Cirque du Soleil представил в Сочи шоу "Тотем"Культура 1 июля, 21:33
Александр Бурмистров подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"Спорт 1 июля, 21:30
Мутко: Кубок конфедераций задал высокую планку, ЧМ-2018 будет проведен на том же уровнеСпорт 1 июля, 21:25
Путин подписал закон о создании реестра коррупционеровОбщество 1 июля, 21:05
Карлсен и Со лидируют на этапе Гран-тура в Бельгии, Крамник - пятыйСпорт 1 июля, 20:55
Евгений Дадонов подписал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 20:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за шесть месяцев этого года 492 человека, что практически повторяет аналогичный показатель за два прошлых года. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.
"В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года, - говорится в статье, - в то время как число невооруженных людей, застреленных полицией, немного снизилось".
Вместе с тем, продолжает издание, "наметилась тенденция", согласно которой в конце 2017 года этот показатель приблизится к 1 тыс. погибших, как и за прошлые два года.
Как и в 2016 и 2015 годах, по данным издания, полиция чаще всего убивала белых мужчин, которые были вооружены стрелковым или же другим видом оружия. Каждый четвертый, застреленный полицией в этом году, был психически болен. При этом стражи порядка убили "непропорционально большое число" чернокожих мужчин - почти четверть от всех смертельных случаев за полгода.
Также с начала года полицейские застрелили 27 невооруженных людей. По данным за тот же период 2016 года, число таких случаев составило 34, в 2015 году - 50. Кроме того, число чернокожих невооруженных мужчин среди убитых понизилось с 32% в 2016 году до 26% в этом году.
При этом с января по 29 июня был убит 21 полицейский, что на два меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит газета данные ФБР. В 2016 год всего было убито 66 стражей порядка, не считая смертей, наступивших вследствие несчастного случая. Всего, с января 2015 года, по данным ФБР, 128 полицейских при исполнении были убиты.