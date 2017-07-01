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WP: полицейские США с начала года застрелили почти 500 человек

Международная панорама
1 июля, 20:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

По данным издания, к концу 2017 года этот показатель приблизится к 1 тыс. погибших

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за шесть месяцев этого года 492 человека, что практически повторяет аналогичный показатель за два прошлых года. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.

"В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года, - говорится в статье, - в то время как число невооруженных людей, застреленных полицией, немного снизилось".

Вместе с тем, продолжает издание, "наметилась тенденция", согласно которой в конце 2017 года этот показатель приблизится к 1 тыс. погибших, как и за прошлые два года.

Как и в 2016 и 2015 годах, по данным издания, полиция чаще всего убивала белых мужчин, которые были вооружены стрелковым или же другим видом оружия. Каждый четвертый, застреленный полицией в этом году, был психически болен. При этом стражи порядка убили "непропорционально большое число" чернокожих мужчин - почти четверть от всех смертельных случаев за полгода.

Также с начала года полицейские застрелили 27 невооруженных людей. По данным за тот же период 2016 года, число таких случаев составило 34, в 2015 году - 50. Кроме того, число чернокожих невооруженных мужчин среди убитых понизилось с 32% в 2016 году до 26% в этом году.

При этом с января по 29 июня был убит 21 полицейский, что на два меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит газета данные ФБР. В 2016 год всего было убито 66 стражей порядка, не считая смертей, наступивших вследствие несчастного случая. Всего, с января 2015 года, по данным ФБР, 128 полицейских при исполнении были убиты.

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