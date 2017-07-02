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WSJ: советники Трампа могли быть причастны к поискам писем Клинтон

Международная панорама
2 июля, 4:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

По данным издания, занимавшийся поисками переписки Клинтон активист Питер Смит якобы говорил, что сотрудничал с рядом лиц, в который входили Келлиэнн Конуэй, Стив Бэннон и Майкл Флинн

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Советники президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и Келлиэнн Конуэй могли быть причастны к попыткам найти в интернете электронные письма экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, предположительно похищенные хакерами. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, перед президентскими выборами 2016 года в США связанный с Республиканской партией предприниматель и политический активист Питер Смит сформировал группу технических экспертов, с помощью которых пытался найти во всемирной сети часть электронной корреспонденции Клинтон. Он считал, что данные письма могли быть ранее похищены хакерами. Клинтон на выборах была кандидатом от партии демократов на пост президента США, ее главным соперником на последнем этапе гонки являлся республиканец Трамп.

Поступившая в распоряжение журналистов WSJ документация, датированная сентябрем 2016 года, якобы свидетельствует о том, что Смит сообщал специалистам, которых принимал на работу, что он сотрудничает с рядом лиц, которые в то время помогали Трампу вести предвыборную кампанию, а после этого стали его советниками или помощниками. В их числе Бэннон и Конуэй, а также Майкл Флинн, который в январе этого года был назначен помощником президента США по национальной безопасности, а спустя месяц ушел в отставку.

Бэннон заявил WSJ, что никогда не был знаком со Смитом. Конуэй, в свою очередь, указала, что когда-то встречала этого активиста, но не говорила с ним уже много лет. Издание отмечает, что не располагает прямыми доказательствами взаимодействия между Смитом и приближенными Трампа.

Сам Смит в мае этого года согласился дать интервью журналистам издания. Он сообщил, что знаком с Флинном, но свою деятельность с ним не координировал. Предприниматель уточнил, что не был связан с предвыборным штабом Трампа, а свои поиски вел в качестве частого лица. Смит указал, что выявил пять групп хакеров, утверждавших, что они располагают письмами Клинтон, две из них якобы были российскими.

В конечном счете бизнесмену удалось получить от хакеров некие электронные письма, однако, как отмечает газета, их подлинность так и не была установлена. Содержание этих посланий не раскрывается. Как отмечает издание, в мае этого года, вскоре после интервью с журналистами WSJ, Смит скончался в возрасте 81 года.

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